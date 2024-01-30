"Совсем девочка": 38-летняя Бузова показала, как выглядит без макияжа

38-летняя российская телеведущая Ольга Бузова показала фото, на которых запечатлелась на отдыхе на море. Она показала, как выглядит без макияжа, передает NUR.KZ.

"На самом деле почти весь февраль я буду в павильоне снимать для вас новое шоу, и у меня не будет ни одного выходного.

Но пусть эти фото в ленте мне напоминают, что на прошлой неделе мне удалось вырваться на пару дней на море. Скажите, а это нормально - устать уже в начале года?" - спросила теледива своих подписчиков.

Пользователи соцсети оценили ее новые фото.

"Оля здесь очень естественная, хорошее фото!", "Какая милашка", "Без макияжа совсем девочка", "Без фотошопа! Молодец!", "Какая вы естественная. Приятно смотреть", "Без макияжа красиво выглядишь", "На этих фото такая живая, нежная, красивая", - отреагировали ее поклонники.