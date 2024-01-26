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"Все краше и краше": жена Александра Реввы в кожаном мини-платье искупалась в комплиментах

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Анжелика Ревва
Анжелика Ревва. Фото: instagram.com/angelikarevva

Супруга актера, певца и шоумена Александра Реввы показала в соцсети новые фотографии. Образ Анжелики впечатлил подписчиков - мать двоих детей похвасталась стройными ногами, передает NUR.KZ.

Анжелика примерила кожаный ансамбль - ее стройная фигура и ноги заставили сердца поклонников биться чаще.

"Еще один зимний месяц… и придет весна", - написала она.

Отметим, что Александр и Анжелика Ревва состоят в законном браке 16 лет. У пары две дочери - Алиса и Амели. Их мама выслушала массу комплиментов в свой адрес. Фанаты не поскупились на смайлики в виде красных сердец.

"Какая вы сногсшибательная красотка, я восхищаюсь вами", "Ну прям модель или актриса, или все вместе, не могу определиться, на кого вы тут похожи", "Такими шикарными фотографиями вы растопите весь снег и весна придет быстрее", "Все краше и краше", - отметили пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2057654-vse-krashe-i-krashe-zhena-aleksandra-revvy-v-kozhanom-mini-plate-iskupalas-v-komplimentah/

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