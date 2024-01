44-летняя солистка Destiny's Child показала фигуру в эффектном золотом платье

Солистка популярной в 00-х группы Destiny's Child Мишель Уильямс сфотографировалась в эффектном платье золотого цвета. Вечерний наряд певица надела на премию "Urban One Honors", передает NUR.KZ.

Мишель Уильямс сразила поклонников эффектным нарядом для премии. 44-летняя американская певица выбрала золотое платье по фигуре, которое было сверху донизу украшено камнями и стразами. К аутфиту Уильямс подобрала крупные серьги и кольцо.

Серию фотографий R&B-звезда решила подписать мотивационной цитатой.

"Золотой тебе идет, сияние тебе идет. Вышагивай так, будто ты - золото. Работай над собой изнутри, и это будет видно и снаружи!" - говорит Мишель.

Поклонники усыпали певицу комплиментами.

"Нужен миллиард, чтобы выглядеть так хорошо", "Мисс Мишель, Вы с нами явно не шутите", "Так красиво", "Потрясающе", "Нам нужен новый сингл!" - пишут в комментариях.

Согласно информации портала 24СМИ, Мишель Уильямс пришла в R&B-группу Destiny's Child в 2000 году и выступала там вместе с Бейонсе и Келли Роуленд. Среди самых известных хитов - "Say My Name", "Survivor" и саундтрек к "Ангелам Чарли" - "Independent Women".