Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

44-летняя солистка Destiny's Child показала фигуру в эффектном золотом платье

Опубликовано:

Мишель Уильямс
Мишель Уильямс. Фото: instagram.com/michellewilliams

Солистка популярной в 00-х группы Destiny's Child Мишель Уильямс сфотографировалась в эффектном платье золотого цвета. Вечерний наряд певица надела на премию "Urban One Honors", передает NUR.KZ.

Мишель Уильямс сразила поклонников эффектным нарядом для премии. 44-летняя американская певица выбрала золотое платье по фигуре, которое было сверху донизу украшено камнями и стразами. К аутфиту Уильямс подобрала крупные серьги и кольцо.

Серию фотографий R&B-звезда решила подписать мотивационной цитатой.

"Золотой тебе идет, сияние тебе идет. Вышагивай так, будто ты - золото. Работай над собой изнутри, и это будет видно и снаружи!" - говорит Мишель.

Поклонники усыпали певицу комплиментами.

"Нужен миллиард, чтобы выглядеть так хорошо", "Мисс Мишель, Вы с нами явно не шутите", "Так красиво", "Потрясающе", "Нам нужен новый сингл!" - пишут в комментариях.

Согласно информации портала 24СМИ, Мишель Уильямс пришла в R&B-группу Destiny's Child в 2000 году и выступала там вместе с Бейонсе и Келли Роуленд. Среди самых известных хитов - "Say My Name", "Survivor" и саундтрек к "Ангелам Чарли" - "Independent Women".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2057057-44-letnyaya-solistka-destinys-child-pokazala-figuru-v-effektnom-zolotom-plate/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.