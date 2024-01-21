"Чертовски хорошо выглядишь": плюс-сайз-звезда "Эйфории" показала снимки в откровенном образе

Американская плюс-сайз-модель и актриса Барби Феррейра, запомнившаяся зрителям по роли в сериале "Эйфория", выложила в соцсети фото без бюстгальтера, передает NUR.KZ.

Снимки появились на странице 27-летней актрисы в Instagram.

Барби Феррейра снялась в черном костюме из расклешенных брюк и кофты, а также в белом боди с глубоким декольте. При этом на кадрах видно, что девушка отказалась от бюстгальтера.

Фанаты в комментариях осыпали девушку комплиментами.

"Ты чертовски хорошо выглядишь", "Красивая, талантливая", "Горячо", "Очень красивая", "Так шикарно", "Какая горячая Барби", "Она такая офигенная", – написали пользователи.

Как пишет издание 24СМИ, Барбара (Барби) Феррейра родилась 14 декабря 1996 года в Нью-Йорке. Позже семья переехала в город Мейвуд, расположенный в штате Нью-Джерси. Отец девочки не участвовал в ее воспитании, ее растила мать бразильянка.

Путь в модельном бизнесе Феррейра начала в 16 лет. Пытаясь справиться с неуверенностью, она публиковала снимки в Tumbler, где успела стать звездой. Позже девушка отправила фото бренду American Apparel. Всемирную известность Феррейре принесла рекламная кампания нижнего белья Aerie.

Барбара с детства мечтала попробовать себя в качестве актрисы. В 2017 году Феррейра начала сниматься в веб-сериалах для популярных изданий. В 2018 году она предстала в образе Эллы в ситкоме "Развод" с Сарой Джессикой Паркер и Томасом Хейденом Черчем. Позже в ее фильмографии появилась лента "Небеременная".

Но главным проектом в послужном списке Барби стал сериал "Эйфория", раскрывающий темные стороны современного мира, в котором молодые люди пытаются найти себя. Исполнительница примерила образ юной Кейт (Кэт) Эрнандес.