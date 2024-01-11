"Девочка, что с лицом?": снявшуюся в бикини певицу Хлою Бейли заподозрили в фотошопе
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25-летняя американская певица, автор песен, актриса и продюсер Хлоя Бейли продемонстрировала своим поклонникам в соцсети фигуру в бикини на новых фото, передает NUR.KZ.
"Жизнь прекрасна", - лаконично подписала Хлоя новые фотографии.
Фанаты оценили и ее фигуру в бикини, и прическу, и красивый пейзаж, благодаря которому фото стали еще ярче - девушка запечатлелась на балконе на фоне моря и бескрайнего голубого неба.
Однако некоторые подписчики посчитали, что она увлеклась фотошопом.
"Ты слишком красивая, чтобы так зацикливаться на редактировании", "Девочка, что с лицом?", "Это не ее лицо. Хотя ей не нужен фильтр, поэтому я в таком замешательстве", "Фильтр необычно красивый! Вам это не нужно", - написали они.
Ранее Хлоя Бейли впечатлила Сеть "огненным аутфитом" - она надела эффектный костюм из латекса.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2055063-devochka-chto-s-litsom-snyavshuyusya-v-bikini-pevitsu-hloyu-beyli-zapodozrili-v-fotoshope/