"Девочка, что с лицом?": снявшуюся в бикини певицу Хлою Бейли заподозрили в фотошопе

25-летняя американская певица, автор песен, актриса и продюсер Хлоя Бейли продемонстрировала своим поклонникам в соцсети фигуру в бикини на новых фото, передает NUR.KZ.

"Жизнь прекрасна", - лаконично подписала Хлоя новые фотографии.

Фанаты оценили и ее фигуру в бикини, и прическу, и красивый пейзаж, благодаря которому фото стали еще ярче - девушка запечатлелась на балконе на фоне моря и бескрайнего голубого неба.

Однако некоторые подписчики посчитали, что она увлеклась фотошопом.

"Ты слишком красивая, чтобы так зацикливаться на редактировании", "Девочка, что с лицом?", "Это не ее лицо. Хотя ей не нужен фильтр, поэтому я в таком замешательстве", "Фильтр необычно красивый! Вам это не нужно", - написали они.

Ранее Хлоя Бейли впечатлила Сеть "огненным аутфитом" - она надела эффектный костюм из латекса.