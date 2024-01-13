"Королева вернулась": модель Victoria's Secret снялась в откровенном нижнем белье

Венгерская топ-модель Барбара Палвин приняла участие в горячей фотосессии для рекламы американского бренда For Love & Lemons, передает NUR.KZ.

На своей странице в Instagram 30-летняя манекенщица выложила несколько фото в откровенных нарядах.

Барбара позировала в двух красных комплектах нижнего белья с кружевами, которые состояли из бюстгальтеров с косточками, трусов и поясов для чулок.

Белье из новой коллекции приурочено ко Дню святого Валентина.

"Королева вернулась", "Красный тебе идет", "Самая лучшая модель", "Барбара просто нереальная", "Мамочка", - писали поклонники.

По информации IMDb, Барбара Палвин родилась в Будапеште в 1993 году. В раннем возрасте она увлеклась футболом и пением.

В 13 лет началась ее карьера модели - агенты встретили девочку на улицах Будапешта. В 2006 году она снялась в своей первой редакционной статье для журнала Spur.

С тех пор она появлялась на обложках L'Officiel, Vogue Russia и Glamour Hungary.

Барбара дебютировала на подиуме в качестве эксклюзива для Prada на Неделе моды в Милане в феврале 2010 года. Она работала моделью для Armani Exchange, H&M, Victoria's Secret, а в феврале 2012 года стала послом L'Oreal Paris.