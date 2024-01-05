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30 лет независимости Казахстана

"Бомбическая красота": Ханде Эрчел в сияющем платье вызвала восторг фолловеров

Опубликовано:

Ханде Эрчел
Ханде Эрчел. Фото: instagram.com/handemiyy

Турецкая актриса Ханде Эрчел поделилась новыми фотографиями в Instagram-аккаунте. Звезда сериала "Постучись в мою дверь" примерила сияющее платье с бретелями, передает NUR.KZ.

За несколько часов с момента публикации новые фото Ханде набрали свыше 670 тысяч "лайков". Фанаты восхитились фигурой 30-летней актрисы, они также оценили ее вечернее платье, в котором Эрчел просто неотразима.

Сияющее бордовое платье с пол с тонкими бретелями и черными длинными перчатками, легкий макияж и обаяние девушки - все это вкупе привело к созданию потрясающего образа.

"Королева Турции", "Мы очень тебя любим", "Ну как же ты красива", "Самая прелестная в мире", "Сияющая малышка", "Ты просто потрясающая, Ханде. Продолжай улыбаться и сиять ярко. Ты заслуживаешь успеха и поддержки", "Самая красивая девушка на Земле", "Бомбическая красота", - гласят комментарии под фото.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2054064-bombicheskaya-krasota-hande-erchel-v-siyayuschem-plate-vyzvala-vostorg-folloverov/

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