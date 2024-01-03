"Живот втянула": показавшая фигуру в бикини 44-летняя Боня нарвалась на критику хейтеров
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44-летняя российская телеведущая Виктория Боня показала фигуру в купальнике, восхитив одних фанатов и вызвав критику других. Кадры с отдыха Боня разместила в Instagram, передает NUR.KZ.
Телеведущая похвасталась не только фигурой в черном бикини, но и ровным загаром.
"Чистота начинается с твоих мыслей, именно они формируют твое пространство", - заключила Боня.
За короткое время публикация набрала свыше 90 тысяч "лайков". Однако не все были столь доброжелательны к теледиве.
"Живот втянула так, что хватило на 5 секунд", "Печально, ваш внешний вид - это результат ваших мыслей. Вы себя переделали: грудь, лицо, попу, и даже волосы не ваши, что будет через 5-10 лет, очередные операции. Вы же совсем перестали быть той настоящей шикарной Викторией", "Квадратный отпечаток на песке остался", "Сбоку что-то неестественное", - отреагировали критики.
Однако другие ее подписчики восхитились увиденным.
"Вика, вы просто красавица", "Боня женственная", "Шикарная", "Ух, какая", "Супер", - гласят их комментарии.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2053709-zhivot-vtyanula-pokazavshaya-figuru-v-bikini-44-letnyaya-bonya-narvalas-na-kritiku-heyterov/