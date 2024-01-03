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"Живот втянула": показавшая фигуру в бикини 44-летняя Боня нарвалась на критику хейтеров

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Виктория Боня
Виктория Боня. Фото: instagram.com/victoriabonya

44-летняя российская телеведущая Виктория Боня показала фигуру в купальнике, восхитив одних фанатов и вызвав критику других. Кадры с отдыха Боня разместила в Instagram, передает NUR.KZ.

Телеведущая похвасталась не только фигурой в черном бикини, но и ровным загаром.

"Чистота начинается с твоих мыслей, именно они формируют твое пространство", - заключила Боня.

За короткое время публикация набрала свыше 90 тысяч "лайков". Однако не все были столь доброжелательны к теледиве.

"Живот втянула так, что хватило на 5 секунд", "Печально, ваш внешний вид - это результат ваших мыслей. Вы себя переделали: грудь, лицо, попу, и даже волосы не ваши, что будет через 5-10 лет, очередные операции. Вы же совсем перестали быть той настоящей шикарной Викторией", "Квадратный отпечаток на песке остался", "Сбоку что-то неестественное", - отреагировали критики.

Однако другие ее подписчики восхитились увиденным.

"Вика, вы просто красавица", "Боня женственная", "Шикарная", "Ух, какая", "Супер", - гласят их комментарии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2053709-zhivot-vtyanula-pokazavshaya-figuru-v-bikini-44-letnyaya-bonya-narvalas-na-kritiku-heyterov/

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