"Живот втянула": показавшая фигуру в бикини 44-летняя Боня нарвалась на критику хейтеров

44-летняя российская телеведущая Виктория Боня показала фигуру в купальнике, восхитив одних фанатов и вызвав критику других. Кадры с отдыха Боня разместила в Instagram, передает NUR.KZ.

Телеведущая похвасталась не только фигурой в черном бикини, но и ровным загаром.

"Чистота начинается с твоих мыслей, именно они формируют твое пространство", - заключила Боня.

За короткое время публикация набрала свыше 90 тысяч "лайков". Однако не все были столь доброжелательны к теледиве.

"Живот втянула так, что хватило на 5 секунд", "Печально, ваш внешний вид - это результат ваших мыслей. Вы себя переделали: грудь, лицо, попу, и даже волосы не ваши, что будет через 5-10 лет, очередные операции. Вы же совсем перестали быть той настоящей шикарной Викторией", "Квадратный отпечаток на песке остался", "Сбоку что-то неестественное", - отреагировали критики.

Однако другие ее подписчики восхитились увиденным.

"Вика, вы просто красавица", "Боня женственная", "Шикарная", "Ух, какая", "Супер", - гласят их комментарии.