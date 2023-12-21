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"Настоящая леди": Мария Погребняк примерила чувственный образ

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Мария Погребняк
Мария Погребняк. Фото: instagram.com/mariapoga_

Блогер-миллионник, светская львица и участница шоу "Звезды в Африке" Мария Погребняк написала в Instagram новый пост о том, что не надо зависеть от чужого мнения, передает NUR.KZ.

35-летняя Мария сопроводила пост чувственными фото.

"Зависимость от чужого мнения - очень распространенная проблема. Каждый человек хотя бы раз в жизни беспокоился о мнении других, а чужие слова его ранили, волновали.

Порой мы ищем одобрения наших поступков от других, хотим, чтобы нас похвалили. Я решила не ждать и хвалю себя ежедневно сама.

Чем дольше это практикую, тем меньше мне важна оценка моих действий другими", - написала она.

"Не могу не отметить, как повезло твоим сыновьям, ведь у них всегда перед глазами пример настоящей леди", "Самая топовская", "Красавица", "Царица", - гласят комментарии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2051959-nastoyaschaya-ledi-mariya-pogrebnyak-primerila-chuvstvennyy-obraz/

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