"Нет слов": модель Victoria's Secret показала фигуру в купальнике собственного бренда

Модель Кэндис Свейнпол снялась в рекламе собственного бренда купальников Tropic Of C - кадры она опубликовала в своем профиле в Instagram, передает NUR.KZ.

35-летняя модель Victoria's Secret поделилась кадрами видео, на которых она позирует в бикини черного цвета с лифом бандо и плавках с завышенной линией талии.

Знаменитость запечатлели с распущенными волосами и без макияжа на балконе дома. Свой образ она дополнила золотыми массивными украшениями.

"Нет слов, чтобы описать тебя", "Красотка Кэндис", "Какая походка", "Прекрасная коллекция, у тебя отличный вкус", "Девушка-мечта", "Идеальное тело", - писали восхищенные фанаты.

На официальном сайте модели сказано, что Кэндис родилась в маленькой южноафриканской деревушке под названием Муи-Ривер в 1988 году.

С детства интересовалась модой и модельным бизнесов, а в 15 лет на блошином рынке ее заметил скаут по поиску талантов. В то время девушка училась в школе-интернате для девочек.

Тогда ее жизнь круто изменилась, уже в 16 лет она стала получать большие заказы на работу модели, в том числе в Европе. Спустя пару лет она решилась на переезд в Нью-Йорк, чтобы полностью посвятить себя модельному бизнесу. Очень скоро она стала частью "семьи" Victoria's Secret.

"Став "ангелом" Victoria's Secret, я получила возможность увидеть совершенно другую сторону модельного мира. Я не только ношу их прекрасную продукцию, но мне дают право голоса и поощряют то, что я часть компании", - говорит о себе Кэндис.