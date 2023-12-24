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"Нет слов": модель Victoria's Secret показала фигуру в купальнике собственного бренда

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Кэндис Свейнпол
Кэндис Свейнпол. Фото: instagram.com/candiceswanepoel

Модель Кэндис Свейнпол снялась в рекламе собственного бренда купальников Tropic Of C - кадры она опубликовала в своем профиле в Instagram, передает NUR.KZ.

35-летняя модель Victoria's Secret поделилась кадрами видео, на которых она позирует в бикини черного цвета с лифом бандо и плавках с завышенной линией талии.

Знаменитость запечатлели с распущенными волосами и без макияжа на балконе дома. Свой образ она дополнила золотыми массивными украшениями.

"Нет слов, чтобы описать тебя", "Красотка Кэндис", "Какая походка", "Прекрасная коллекция, у тебя отличный вкус", "Девушка-мечта", "Идеальное тело", - писали восхищенные фанаты.

На официальном сайте модели сказано, что Кэндис родилась в маленькой южноафриканской деревушке под названием Муи-Ривер в 1988 году.

С детства интересовалась модой и модельным бизнесов, а в 15 лет на блошином рынке ее заметил скаут по поиску талантов. В то время девушка училась в школе-интернате для девочек.

Тогда ее жизнь круто изменилась, уже в 16 лет она стала получать большие заказы на работу модели, в том числе в Европе. Спустя пару лет она решилась на переезд в Нью-Йорк, чтобы полностью посвятить себя модельному бизнесу. Очень скоро она стала частью "семьи" Victoria's Secret.

"Став "ангелом" Victoria's Secret, я получила возможность увидеть совершенно другую сторону модельного мира. Я не только ношу их прекрасную продукцию, но мне дают право голоса и поощряют то, что я часть компании", - говорит о себе Кэндис.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2051845-net-slov-model-victorias-secret-pokazala-figuru-v-kupalnike-sobstvennogo-brenda/

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