Звезда сериала "Эйфория" появилась в "голом" платье на ковровой дорожке и восхитила фанатов

Американская актриса Сидни Суини покорила фанатов эффектным образом в полупрозрачном платье на премьере фильма "Кто угодно кроме тебя", где сыграла одну из главных ролей, передает NUR.KZ.

Фото Сидни Суини в так называемом "голом" платье с премьеры фильма "Кто угодно кроме тебя" в Австралии появились в Сети.

Для мероприятия звезда выбрала полупрозрачное светлое платье с эффектным декольте и открытой спиной, под которое надела бра на тонких бретельках.

Сама актриса также разместила на своей странице в Instagram кадры с ковровой дорожки. Под соответствующей публикацией появилось множество восторженных комментариев.

"Платье просто великолепно на ней сидит", "Потрясающая", "Боже, ты такая красотка", "Великолепная", "Настоящий ангел", "Ты выглядишь потрясающе, Сидни", "Обожаю это платье", "Слишком красиво", – написали пользователи.

Как пишет сайт Kino-teatr.ru, Сидни Суини родилась 12 сентября 1997 года в Спокане (штат Вашингтон, США) в семье адвоката и врача.

В средней школе занималась в секции MMA и выступала в соревнованиях по грэпплингу. Заинтересовалась кино после того, как случайно попала на прослушивание для инди-фильма, и вскоре переехала в Лос-Анджелес в надежде стать актрисой.

Начала карьеру с эпизодических ролей в популярных сериалах.

Поворотным моментом стала роль Хэли Карен в драматическом сериале "В убежище" (2017). В 2018 году появилась сразу в двух популярных проектах, исполнив роли Элис в мини-сериале "Острые предметы" (2018) и Эден Спенсер во втором сезоне "Рассказа служанки" (2017-2019). Однако наибольшая популярность пришла к девушке после роли в сериале "Эйфория".

Актриса часто создает дневники для своих персонажей, записывая все переживания героев и их "воспоминания".