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"Слишком горячая": Белла Торн впечатлила фанатов откровенным образом

Опубликовано:

Белла Торн
Белла Торн. Фото: instagram.com/bellathorne

Американская актриса и певица Белла Торн снялась в откровенной фотосессии для рекламы собственного бренда украшений Thorne Dynasty, передает NUR.KZ.

26-летняя знаменитость поделилась снимками с фотосессии на своей странице в Instagram. На фото она позирует в шелковой юбке, прикрыв рукой голую грудь.

Также Белла Торн дополнила свой образ многочисленными каффами на ушах и тонкими золотыми цепями, оформленными жемчугом. А макияж звезды акцентирован на губы с помощью красной помады. Волосы уложены в объемную прическу.

Ее фанаты восхитились результатами фотосессии.

"Слишком горячая", "Идеальная и красивая", "Удивительная красота", "Красивые украшения и ты", "Какое совершенство", – пишут поклонники знаменитости в комментариях к публикации.

Добавим, что по информации на сайте The Voque, Аннабелла Эвери "Белла" Торн родилась 8 октября 1997 года. Она снялась более чем в 20 фильмах и телесериалах, таких как "Мой личный враг", "Красавицы", "Грязные мокрые деньги", и более чем в 40 рекламных роликах, также известна по роли начинающей танцовщицы Сиси Джонс в оригинальном сериале канала Disney Shake It Up!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2050972-slishkom-goryachaya-bella-torn-vpechatlila-fanatov-otkrovennym-obrazom/

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