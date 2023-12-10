"Совсем бесстыдство": необычный наряд Ксении Собчак вызвал споры в Сети

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак вышла в свет в необычном наряде и вызвала споры в Сети. Снимками Ксения поделилась в Instagram, передает NUR.KZ.

42-летняя знаменитость посетила праздничный ужин, организованный журналом Posta-Magazine и модным брендом Atelier Inspired.

Для мероприятия телеведущая выбрала черное платье с необычным лифом, состоящим из прозрачного корсета и черных вставок на груди. Поверх Ксения надела пиджак и дополнила образ маленькой сумкой, колье и кольцами с массивными изумрудами.

Снимками с мероприятия Собчак поделилась на своей Instagram-странице. Однако не всем подписчикам пришелся по душе образ журналистки, многие пользователи сочли, что Ксения стара для столько откровенных нарядов.

"Она сама недавно писала, что после 40 некоторые предклимактерички слетают с катушек в пароксизме гормональной бури и начинают активно оголять свои рыхлые тела на публике. Молодец, человек слова, сама сказала - сама сделала. Браво!".

"Ужас очередной… не понимаю, в чем проблема одеться нарядно, но нормально", "Почему дамочки чем старше, тем все больше хочется оголяться?", "Совсем бесстыдство. Почему нет запрета на такие откровения на публике? У них что ни выход, так какой то костюм от ролевых игр", - гласят комментарии под постом.

Впрочем, многие поклонники Собчак встали на ее сторону.

"Что за комментарии? Шикарный ведь лук!", "Очень стильно одета! Собчак часто по стилю опережает время, до многих недовольных только потом доходит, что эти образы великолепны - просто признавать потом никто не хочет этого", "Вау! Невероятно красивая", - пишут подписчики.

Отметим, как пишет издание Gazeta.ru, Ксения Собчак – журналистка, политик и телеведущая. Она является дочерью первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и сенатора Людмилы Нарусовой.

Собчак окончила факультет международных отношений МГИМО, но дипломатическую карьеру делать не стала, а начала пробиваться на телевидение.

При этом политическая деятельность Собчак началась с участия в массовых протестах 2011-2012 годов. Тогда она заявила о себе как об оппозиционерке. В 2018 году баллотировалась на президентских выборах, на которые шла как оппонент Владимира Путина, и заняла четвертое место, получив 1,68% голосов.

Сейчас она продолжает журналистскую работу: в 2019 году запустила собственный YouTube-канал "Осторожно: Собчак", на котором выходят интервью со знаменитостями и документальные фильмы.