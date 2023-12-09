Экс-участница группы "Серебро" намазалась шоколадом и снялась в бикини для журнала

Певица Катя Кищук снялась в откровенном образе для американского журнала Paper - бывшая участница группы "Серебро" приняла участие в фотосессии с необычными образами, передает NUR.KZ.

Снимки появились в профиле Кати в Instagram.

Для одного из образов певица намазала свое тело шоколадом с ног до головы и позировала в сером бикини на столе. Купальник состоял из топа с треугольными чашками и стрингов с заниженной талией.

На другом фото она предстала в образе беременной женщины с прозрачным животом.

Также она примерила образ послушной студентки американского колледжа, которую обижают сверстники. И образ "белой вороны" в семье готов.

По информации "Вокруг ТВ", Екатерина Кищук родилась в 1993 году в Туле в семье Светланы и Сергея Кищуков. В раннем детстве она проявила большой интерес к танцам и в подростковом возрасте даже стала двукратной чемпионкой России по хип-хопу.

После окончания школы отправилась в Москву, чтобы стать актрисой, однако поняла, что ей ближе музыка. Из Московского университета культуры она перевелась в Академию музыки имени Гнесиных, но вскоре бросила учебу и отправилась путешествовать по Азии.

В 2016 году Катя Кищук подала заявку на прохождение кастинга в группу "Серебро". Из почти 60 тысяч претенденток ей удалось пройти в десятку лучших претенденток. В апреле того же года Катя узнала, что победила.

Через 2 года она покинула группу и решила выступать одна.