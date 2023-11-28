"Нельзя быть такой красивой": чувственный образ Вики Одинцовой привел в восторг поклонников

30-летняя российская модель Виктория Одинцова, известная как Вики Одинцова, примерила чувственный образ и восхитила своих поклонников в Instagram, передает NUR.KZ.

"Никогда не переставай мечтать", - подписала Вики новые фото. Чувственный образ модели вызвал восторг фанатов, публикация тут же запестрела от смайликов в виде огня.

Девушка похвасталась не только стройной фигурой, но и пышной грудью, и длинными ногами, что не могли не заметить фолловеры.

"Нельзя быть такой красивой", "Как можно иметь настолько идеальную фигуру?", "Вау! Прекрасное фото", "Самая шикарная и соблазнительная", "Была бы я мужчиной старше тебя, миллиардером (тебе нельзя меньше), я бы сделала все для тебя. Какова красота!", "Чудесная", "Боже, пушка!" - отметили подписчики под фото.