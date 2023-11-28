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30 лет независимости Казахстана

"Нельзя быть такой красивой": чувственный образ Вики Одинцовой привел в восторг поклонников

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Виктория Одинцова
Виктория Одинцова. Фото: instagram.com/viki_odintcova

30-летняя российская модель Виктория Одинцова, известная как Вики Одинцова, примерила чувственный образ и восхитила своих поклонников в Instagram, передает NUR.KZ.

"Никогда не переставай мечтать", - подписала Вики новые фото. Чувственный образ модели вызвал восторг фанатов, публикация тут же запестрела от смайликов в виде огня.

Девушка похвасталась не только стройной фигурой, но и пышной грудью, и длинными ногами, что не могли не заметить фолловеры.

"Нельзя быть такой красивой", "Как можно иметь настолько идеальную фигуру?", "Вау! Прекрасное фото", "Самая шикарная и соблазнительная", "Была бы я мужчиной старше тебя, миллиардером (тебе нельзя меньше), я бы сделала все для тебя. Какова красота!", "Чудесная", "Боже, пушка!" - отметили подписчики под фото.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2047958-nelzya-byt-takoy-krasivoy-chuvstvennyy-obraz-viki-odintsovoy-privel-v-vostorg-poklonnikov/

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