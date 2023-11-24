"Утро начинается не с кофе, а с красотки": Say Mo в разных образах собрала комплименты в Сети

Отечественная исполнительница Say Mo показала несколько образов и предложила фанатам выбрать понравившийся. Однако пользователи соцсети отметили, что певица хороша в любом образе, передает NUR.KZ.

"Какой образ больше понравился? Прогулка, встреча, кино, день рождения", - отметила Say Mo.

На смонтированном ролике певица за секунды меняет образы, но в каждом, уверены ее поклонники, она выглядит превосходно. Свои комплименты фанаты оставили в комментариях.

"Мне первый зашел и остальные все четкие", "Утро начинается не с кофе, а с красоточки", "Вам все образы к лицу", "Когда вижу эту девушку, так радуюсь, словно она моя родственница, нравится она мне", "Розовый топ", "Черное платье-карандаш!", "Все образы хороши", - отмечено под видео.

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