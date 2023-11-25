"Шикарная девушка": звезда сериала "Эйфория" поделилась фото в купальнике с глубоким декольте

Американская актриса Сидни Суини, наиболее известная по роли в сериале "Эйфория", поделилась кадрами с отдыха. Подписчики оценили фото звезды в купальнике, передает NUR.KZ.

Сидни Суини разместила снимки на своей странице в Instagram.

Судя по отметке на публикации, актриса отдыхала в Австралии. Она разместила несколько фото и видео.

На кадрах Суини запечатлена в зеленом слитном купальнике, который тем не менее имеет довольно глубокое декольте.

Фигура девушки вызвала шквал восхищенных комментариев.

"У бога есть свои любимицы", "Как ты всегда так хорошо выглядишь?", "Черт возьми, потрясающе", "Она горячая", "Ты, как всегда, отлично выглядишь", "Шикарная девушка", "Великолепное тело", – написали пользователи.

Как пишет сайт Kino-teatr.ru, Сидни Суини родилась 12 сентября 1997 года в Спокане (штат Вашингтон, США) в семье адвоката и врача.

В средней школе занималась в секции MMA и выступала в соревнованиях по грэпплингу. Заинтересовалась кино после того, как случайно попала на прослушивание для инди-фильма, и вскоре переехала в Лос-Анджелес в надежде стать актрисой.

Начала карьеру с эпизодических ролей в популярных сериалах.

Поворотным моментом стала роль Хэли Карен в драматическом сериале "В убежище" (2017). В 2018 году появилась сразу в двух популярных проектах, исполнив роли Элис в мини-сериале "Острые предметы" (2018) и Эден Спенсер во втором сезоне "Рассказа служанки" (2017-2019).

Актриса часто создает дневники для своих персонажей, записывая все переживания героев и их "воспоминания".