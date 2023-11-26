"Съемка чертовски крутая": Лана Дель Рэй примерила несколько образов для модного журнала

Американская певица Лана Дель Рэй снялась для журнала Harper's Bazaar. На некоторых кадрах она показала фигуру в нижнем белье и колготках, передает NUR.KZ.

Снимки появились в официальном Instagram-аккаунте модного издания. Фотосессии Ланы Дель Рэй посветили сразу несколько публикаций. Также некоторые кадры сама звезда опубликовала на своей странице.

На одном из фото певица лежит на кресле в прозрачной белой накидке, закинув вверх ноги.

"Нет ничего плохого в том, чтобы немного перевернуть все с ног на голову", – подписала она фото.

На других снимках девушка позирует в белой юбке и прозрачном бюстгальтере, а на некоторых кадрах – в темно-синей футболке и полупрозрачных темных колготках.

Большая часть комментаторов восхитилась образами и внешностью Ланы Дель Рэй.

"Самая красивая женщина на планете", "Такая горячая", "Съемка чертовски крутая", "Придется покупать журнал, похоже", "Королева моего сердца", "Лана Дель Рей создала чувственность, и это тому подтверждение", "Просто влюблена в эти фотографии", – написали пользователи.

Как пишет Lenta.ru, Лана Дель Рей — американская певица, автор песен и поэтесса. Ее настоящее имя — Элизабет Грант.

Родилась 21 июня 1985 года в Нью-Йорке. В детстве пела в церковном хоре. В 15 лет Грант начала употреблять алкоголь, и родители отправили ее учиться в престижную школу Кента, где девушке помогли побороть зависимость. По окончании школы будущая певица поступила в Государственный Нью-Йоркский Университет в Дженесео, но вскоре бросила учебу, переехала к родственникам в Лонг-Айленд и устроилась официанткой в кафе.

В этот период Элизабет Грант начала писать песни и выступать в ночных клубах под различными псевдонимами. Позже она поступила в Фордемский университет на факультет философии, учебу совмещала с музыкой. Свою карьеру Лана Дель Рей начала в 2005 году, однако мировая слава пришла к ней лишь через шесть лет с выходом сингла Video Games. Позже она выпустила альбом Born to Die, многие треки с которого стали мировыми хитами.

Стиль Дель Рей характеризуют кинематографичность, отсылки к американской поп-культуре и произведениям Теннесси Уильямса, Владимира Набокова и других писателей. На счету исполнительницы восемь студийных альбомов, роли в девяти фильмах и шесть концертных туров.