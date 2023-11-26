Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Съемка чертовски крутая": Лана Дель Рэй примерила несколько образов для модного журнала

Опубликовано:

Лана Дель Рэй
Лана Дель Рэй. Фото: instagram.com/harpersbazaarus

Американская певица Лана Дель Рэй снялась для журнала Harper's Bazaar. На некоторых кадрах она показала фигуру в нижнем белье и колготках, передает NUR.KZ.

Снимки появились в официальном Instagram-аккаунте модного издания. Фотосессии Ланы Дель Рэй посветили сразу несколько публикаций. Также некоторые кадры сама звезда опубликовала на своей странице.

На одном из фото певица лежит на кресле в прозрачной белой накидке, закинув вверх ноги.

"Нет ничего плохого в том, чтобы немного перевернуть все с ног на голову", – подписала она фото.

На других снимках девушка позирует в белой юбке и прозрачном бюстгальтере, а на некоторых кадрах – в темно-синей футболке и полупрозрачных темных колготках.

Большая часть комментаторов восхитилась образами и внешностью Ланы Дель Рэй.

"Самая красивая женщина на планете", "Такая горячая", "Съемка чертовски крутая", "Придется покупать журнал, похоже", "Королева моего сердца", "Лана Дель Рей создала чувственность, и это тому подтверждение", "Просто влюблена в эти фотографии", – написали пользователи.

Как пишет Lenta.ru, Лана Дель Рей — американская певица, автор песен и поэтесса. Ее настоящее имя — Элизабет Грант.

Родилась 21 июня 1985 года в Нью-Йорке. В детстве пела в церковном хоре. В 15 лет Грант начала употреблять алкоголь, и родители отправили ее учиться в престижную школу Кента, где девушке помогли побороть зависимость. По окончании школы будущая певица поступила в Государственный Нью-Йоркский Университет в Дженесео, но вскоре бросила учебу, переехала к родственникам в Лонг-Айленд и устроилась официанткой в кафе.

В этот период Элизабет Грант начала писать песни и выступать в ночных клубах под различными псевдонимами. Позже она поступила в Фордемский университет на факультет философии, учебу совмещала с музыкой. Свою карьеру Лана Дель Рей начала в 2005 году, однако мировая слава пришла к ней лишь через шесть лет с выходом сингла Video Games. Позже она выпустила альбом Born to Die, многие треки с которого стали мировыми хитами.

Стиль Дель Рей характеризуют кинематографичность, отсылки к американской поп-культуре и произведениям Теннесси Уильямса, Владимира Набокова и других писателей. На счету исполнительницы восемь студийных альбомов, роли в девяти фильмах и шесть концертных туров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2047235-semka-chertovski-krutaya-lana-del-rey-primerila-neskolko-obrazov-dlya-modnogo-zhurnala/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.