"Невероятная": "Мисс Вселенная-2018" в романтическом образе заворожила фанатов

Филиппино-австралийская модель, обладательница титула "Мисс Вселенная-2018" Катриона Грей разместила новое фото в своем Instagram-аккаунте и заворожила фанатов, передает NUR.KZ.

На 29-летней Катрионе белое атласное платье с высоким разрезом и корсетом.

Брюнетка с роскошными волосами, которую признали лучшей на конкурсе красоты "Мисс Вселенная" в 2018 году, позирует на темном фоне среди белых цветов.

Ее нежный образ дополняет ожерелье на шее. На втором фото в карусели Катриона запечатлена крупным планом, она смотрит прямо в камеру, завораживая своей загадочной красотой.

"Королева-кошка, ты такая великолепная. И я, действительно, восхищаюсь вами", "Лучшая Мисс Вселенная, королева всех времен", "Ты просто невероятная, Катриона", "Легендарная", - прокомментировали очарованные фолловеры.