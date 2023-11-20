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"Тростиночка": Евгения Лоза поразила фанатов фигурой в купальнике

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Евгения Лоза
Евгения Лоза. Фото: instagram.com/loza_jenya

39-летняя российская актриса Евгения Лоза показала в соцсети фигуру в купальнике, запечатлевшись во время отдыха в Дубае. Фанаты восхитились ее тонким станом, передает NUR.KZ.

Актриса разместила фото в оригинальном темно-синем закрытом купальнике с цветочным принтом без бретелей, запечатлевшись у бассейна.

"Сегодня мне предстоит встретиться с красотой старого города! Даже не просите, я сама все буду показывать", - написала она.

Поклонники отметили и ее пляжный наряд, и красоту своей любимицы.

"Евгения, вы нереально красивая девушка!", "Женя, красивый купальник, хорошего теплого дня", "Шикарная Женя. Просто фитоняшка", "Очей очарование", "Так, все, Евгения! Я под ледяной душ!", "Прекрасна, как цветок розы", "Сама красота", "Вдохновенно и солнечно", "Тростиночка", - гласят комментарии фанатов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2046610-trostinochka-evgeniya-loza-porazila-fanatov-figuroy-v-kupalnike/

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