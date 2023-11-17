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"Прекрасная русалочка": португальская топ-модель похвасталась фигурой в купальнике

Опубликовано:

Сара Сампайо
Сара Сампайо. Фото: instagram.com/sarasampaio

Португальская топ-модель Сара Сампайо похвасталась стройной фигурой в купальнике на новых фото, которые выложила в своем официальном Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

Топ-модель и звезда соцсетей часто делится снимками, на которых не без гордости демонстрирует подтянутую фигуру в купальнике.

Девушка снялась во время отдыха на Мальдивах и ее новые фото украсили ленту фанатов.

Отметим, что в Instagram у модели 8,7 млн подписчиков.

"В моей естественной среде обитания", - отметила девушка, которая показала лицо без макияжа, что не могли не оценить подписчики.

"Естественная красота всегда лучше", "Прекрасная русалка", "Как мило", "Красавица", "Выглядишь потрясающе", "Любимая и чудесная девушка", - не поскупились на комплименты фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2046232-prekrasnaya-rusalochka-portugalskaya-top-model-pohvastalas-figuroy-v-kupalnike/

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