Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун вышла в свет со своей будущей свекровью

19-летняя актриса Милли Бобби Браун появилась на светском мероприятии в присутствии своего жениха и свекрови в роскошном черном атласном платье. Образ девушки покорил фанатов, передает NUR.KZ.

Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун появилась в роскошном платье на ивенте от журнала Glamour. Мероприятие состоялось в Нью-Йорке 7 ноября.

На красной ковровой дорожке 19-летняя Браун предстала вместе со своим возлюбленным Джейком Бон Джови – сыном музыканта Джона Бон Джови, с которым помолвлена. Также к будущим супругам присоединилась мать Джейка Дороти Херли.

На актрисе было черное атласное платье до пола, которое подчеркивало ее стройную талию. Волосы Браун собрала в аккуратную прическу.

Поклонники в комментариях отметили красоту девушки и заявили, что в этом наряде она выглядит нереально. Образ молодой актрисы оценила даже певица Мэрайя Кери, оставив под постом эмодзи "аплодисменты".

По информации на сайте IMDb, английская и голливудская актриса и модель Милли Бобби Браун родилась 19 февраля 2004 года. Известность ей принесла роль Оди в научно-фантастическом драматическом сериале Netflix "Очень странные дела", за которую она в 13 лет получила номинацию на премию Primetime Emmy Award.

Другие громкие проекты с участием этой актрисы – "Энола Холмс", "Годзилла против Конга".

В апреле этого года Милли объявила о помолвке с Джейком Бон Джови.