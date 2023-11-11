Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун вышла в свет со своей будущей свекровью

Опубликовано:

Милли Бобби Браун
Милли Бобби Браун. Фото: instagram.com/milliebobbybrown

19-летняя актриса Милли Бобби Браун появилась на светском мероприятии в присутствии своего жениха и свекрови в роскошном черном атласном платье. Образ девушки покорил фанатов, передает NUR.KZ.

Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун появилась в роскошном платье на ивенте от журнала Glamour. Мероприятие состоялось в Нью-Йорке 7 ноября.

На красной ковровой дорожке 19-летняя Браун предстала вместе со своим возлюбленным Джейком Бон Джови – сыном музыканта Джона Бон Джови, с которым помолвлена. Также к будущим супругам присоединилась мать Джейка Дороти Херли.

На актрисе было черное атласное платье до пола, которое подчеркивало ее стройную талию. Волосы Браун собрала в аккуратную прическу.

Поклонники в комментариях отметили красоту девушки и заявили, что в этом наряде она выглядит нереально. Образ молодой актрисы оценила даже певица Мэрайя Кери, оставив под постом эмодзи "аплодисменты".

По информации на сайте IMDb, английская и голливудская актриса и модель Милли Бобби Браун родилась 19 февраля 2004 года. Известность ей принесла роль Оди в научно-фантастическом драматическом сериале Netflix "Очень странные дела", за которую она в 13 лет получила номинацию на премию Primetime Emmy Award.

Другие громкие проекты с участием этой актрисы – "Энола Холмс", "Годзилла против Конга".

В апреле этого года Милли объявила о помолвке с Джейком Бон Джови.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2044870-zvezda-ochen-strannyh-del-milli-bobbi-braun-vyshla-v-svet-so-svoey-buduschey-svekrovyu/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.