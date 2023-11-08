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Сыгравшая в казахстанских фильмах индийская актриса очаровала новым образом

Опубликовано:

Авика Гор
Авика Гор. Фото: instagram.com/avikagor

Молодая индийская киноактриса Авика Гор, сыгравшая в фильмах "Бизнес по-казахски", "I go to school", разместила в своем Instagram-аккаунте новые фото в эффектном наряде, передает NUR.KZ.

Авика Гор полюбилась казахстанским зрителям по сериалу Balika Vadhu, в нашей стране он транслировался под названием "Келін". После продюсер, актер и телеведущий Нурлан Коянбаев пригласил Авику сняться в его фильмах.

Девушка имеет 1,4 млн подписчиков в Instagram. Она радует их своими яркими фото и эффектными нарядами.

Авика на этот раз предстала в черно-белом платье с глубоким разрезом. Образ дополнили объемные серьги.

"Элегантная", "Прекрасный лук", "Красавица", "Ты выглядишь как модель из 90-х", "Прекрасная королева", "Ослепительно", "Великолепно", "Очень горячо", - отметили восхищенные фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2044775-sygravshaya-v-kazahstanskih-filmah-indiyskaya-aktrisa-ocharovala-novym-obrazom/

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