"Выходи за меня": отдыхающая на Мальдивах Яна Кошкина в бикини вызвала восторг в Сети

Российская актриса, звезда телесериалов Яна Кошкина похвасталась в Instagram-аккаунте фигурой в бикини. Она поделилась яркими фото с отдыха на Мальдивах, передает NUR.KZ.

Яна появилась в бикини яркого цвета на фоне лазурных волн океана. Волнистые волосы девушки добавили ее образу романтичности и нежности.

Фанаты обратили внимание не только на ее фигуру, но и на объемную грудь. Они оставили множество "лайков" и смайликов в виде огня.

"Обожаю пляжные фотки Яны, наверное, не только я", "Купальник супер", "Прелесть, что еще скажешь", "Шикарная", "За буйки только не заплывайте", "Великолепные фото, и как актриса - супер", "Я влюбился", "Выходи за меня", - написали под фото пользователи Сети.

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