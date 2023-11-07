"Выходи за меня": отдыхающая на Мальдивах Яна Кошкина в бикини вызвала восторг в Сети
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Российская актриса, звезда телесериалов Яна Кошкина похвасталась в Instagram-аккаунте фигурой в бикини. Она поделилась яркими фото с отдыха на Мальдивах, передает NUR.KZ.
Яна появилась в бикини яркого цвета на фоне лазурных волн океана. Волнистые волосы девушки добавили ее образу романтичности и нежности.
Фанаты обратили внимание не только на ее фигуру, но и на объемную грудь. Они оставили множество "лайков" и смайликов в виде огня.
"Обожаю пляжные фотки Яны, наверное, не только я", "Купальник супер", "Прелесть, что еще скажешь", "Шикарная", "За буйки только не заплывайте", "Великолепные фото, и как актриса - супер", "Я влюбился", "Выходи за меня", - написали под фото пользователи Сети.
Мы писали также, что Яна Кошкина восхитила фанатов, появившись мини-платье.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2044566-vyhodi-za-menya-otdyhayuschaya-na-maldivah-yana-koshkina-v-bikini-vyzvala-vostorg-v-seti/