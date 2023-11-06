"Жизнь разделилась на до и после": экс-солистка Serebro о поездке в Кыргызстан

Бывшая солистка группы Serebro Елена Темникова провела несколько дней в Кыргызстане. О своем пребывании в стране исполнительница рассказала подписчикам в Instagram, передает NUR.KZ.

Российская поп-исполнительница Елена Темникова посетила Кыргызстан. Судя по публикации в соцсети, исполнительница хита "Импульсы" провела там 5 дней. Елена опубликовала фотографию на фоне заснеженных пиков.

"5 дней в Кыргызстане. Волшебные настолько, что моя жизнь разделилась на до и после", - пишет Темникова под постом.

Что именно так впечатлило певицу, она не рассказывает. Однако, кыргызские поклонники поприветствовали Темникову в своей стране.

"Добро пожаловать в Кыргызстан!", "Жаль что не с концертом прилетели", "Для хорошего человека в Кыргызстане всегда хорошо", - пишут восторженные подписчики в комментариях под публикацией Елены.