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"Я артистка, мне можно": Дильназ Ахмадиева ответила "уятменам", пристыдившим ее за наряд

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Дильназ Ахмадиева
Дильназ Ахмадиева. Фото: instagram.com/dilnaz_akhmadiyeva

Казахстанская певица Дильназ Ахмадиева восхитила эффектным аутфитом и подтянутой фигурой. Сценический образ оценили ее поклонники в соцсети, но не промолчали и "уятмены", передает NUR.KZ.

Эффектный наряд Дильназ с глубоким разрезом подчеркнул фигуру 42-летней артистки. Фанаты остались в восторге и осыпали ее комплиментами.

"Вот она, восточная красота! Огонь-девушка", "Похорошела, стала роскошнее, словно настоявшееся вино, вернулась к той Дильназ, когда пела песню "Однажды", только еще краше и сочнее стала. Красотка!", "Богиня красоты", "Несмотря на возраст, выглядит на 18", "Роскошная женщина", - высказались поклонники и коллеги по сцене.

Однако некоторые попытались пристыдить певицу.

"Апай уже", "Возраст, более закрыто надо одеваться, не 17 и не 25", - гласят комментарии.

"Я артистка, мне можно", - заявила Дильназ.

Свою любимицу поддержали другие пользователи соцсети, отметив, что исполнительница с такой фигурой может позволить себе любые наряды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2044349-ya-artistka-mne-mozhno-dilnaz-ahmadieva-otvetila-uyatmenam-pristydivshim-ee-za-naryad/

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