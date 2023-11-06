"Я артистка, мне можно": Дильназ Ахмадиева ответила "уятменам", пристыдившим ее за наряд

Казахстанская певица Дильназ Ахмадиева восхитила эффектным аутфитом и подтянутой фигурой. Сценический образ оценили ее поклонники в соцсети, но не промолчали и "уятмены", передает NUR.KZ.

Эффектный наряд Дильназ с глубоким разрезом подчеркнул фигуру 42-летней артистки. Фанаты остались в восторге и осыпали ее комплиментами.

"Вот она, восточная красота! Огонь-девушка", "Похорошела, стала роскошнее, словно настоявшееся вино, вернулась к той Дильназ, когда пела песню "Однажды", только еще краше и сочнее стала. Красотка!", "Богиня красоты", "Несмотря на возраст, выглядит на 18", "Роскошная женщина", - высказались поклонники и коллеги по сцене.

Однако некоторые попытались пристыдить певицу.

"Апай уже", "Возраст, более закрыто надо одеваться, не 17 и не 25", - гласят комментарии.

"Я артистка, мне можно", - заявила Дильназ.

Свою любимицу поддержали другие пользователи соцсети, отметив, что исполнительница с такой фигурой может позволить себе любые наряды.