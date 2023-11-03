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"Ух, какая!": 37-летняя актриса Анна Пескова изумила фигурой в купальнике

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Анна Пескова
Анна Пескова: instagram.com/anna.peskova

37-летняя российская актриса и продюсер Анна Пескова показала в соцсети фото в купальнике и восхитила своей фигурой. Фанаты пожелали ей хорошего отдыха на море, передает NUR.KZ.

Звезда сериалов "Тест на беременность", "Фамильные ценности", "Бумеранг" и других показала, как отдыхает в Дубае. Актриса запечатлелась на фоне самого высокого здания в мире - башни Бурдж-Халифа. Анна похвасталась фигурой в белом купальнике.

"Цените момент, дорожите каждой минутой, дарованной нам Вселенной", - отметила актриса.

Фанаты оценили фигуру 37-летней красавицы и оставили массу комплиментов.

"Русалка моя любимая", "Красивая Аннушка!", "Шикарно выглядишь", "Шикарная фотосессия! Анна, вы богиня, само очарование. Суперледи", "Чудо-красавица, богиня Вселенной, обожаю тебя, люблю", "Ух, какая!", "Класс", - написали комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2043985-uh-kakaya-37-letnyaya-aktrisa-anna-peskova-izumila-figuroy-v-kupalnike/

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