"Испортила красивое лицо": примерившая образ вампирши Зируза нарвалась на критику в Сети

Молодая казахстанская исполнительница Зируза примерила образ вампирши к Хэллоуину, который прошел минувшей ночью. Видео своего перевоплощения она разместила в Instagram, передает NUR.KZ.

"Счастливого Хэллоуина", - подписала Зируза видео.

Девушка показала на кадрах, как перевоплощается в вампиршу с клыками. Дерзкий образ оценили ее подписчики, однако нашлись и те, кому подобный эксперимент со внешностью не понравился.

"Мы же не празднуем Хэллоуин, Зиру", "Испортила красивое лицо из-за какого-то заморского праздника", "Почему ты такая красивая?", "Превосходно", "Убивает своей красотой", "Ты насмотрелась сериал "Сумерки", "Она отмечает Хэллоуин?", "Ничего страшного, если отмечает Хэллоуин для настроения", - написали пользователи Казнета.

Сама же исполнительница попросила не судить ее строго.

"Это всего лишь образ, сильно не критикуйте", - отметила она.