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Айгуль Иманбаева показала редкие фото из детства и юности

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Айгуль Иманбаева
Айгуль Иманбаева. Фото: instagram.com/aigul_imanbayeva

Казахстанская актриса и певица Айгуль Иманбаева разместила в соцсети снимки из детства и юности. Подписчики умилились теплым архивным фотографиям, передает NUR.KZ.

"Как вы думаете, я сильно изменилась за годы?" - спросила Айгуль у своих подписчиков, разместив в карусели ряд архивных фото.

На них Айгуль запечатлена еще совсем малышкой, школьницей, юной девушкой и молодой женщиной. Фанаты тут же оценили архивные фото.

"Айгульжан, ты была такой милашкой, а сейчас стала очень красивой женщиной", "Взгляд не изменился", "На сына вы тут своего похожи", "Мне кажется, что на старых фото есть какая-то грусть в глазах, а сейчас вы просто светитесь", "Вы не сильно изменились", - отреагировали на фото фолловеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2041208-aygul-imanbaeva-pokazala-redkie-foto-iz-detstva-i-yunosti/

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