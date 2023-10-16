Айгуль Иманбаева показала редкие фото из детства и юности

Казахстанская актриса и певица Айгуль Иманбаева разместила в соцсети снимки из детства и юности. Подписчики умилились теплым архивным фотографиям, передает NUR.KZ.

"Как вы думаете, я сильно изменилась за годы?" - спросила Айгуль у своих подписчиков, разместив в карусели ряд архивных фото.

На них Айгуль запечатлена еще совсем малышкой, школьницей, юной девушкой и молодой женщиной. Фанаты тут же оценили архивные фото.

"Айгульжан, ты была такой милашкой, а сейчас стала очень красивой женщиной", "Взгляд не изменился", "На сына вы тут своего похожи", "Мне кажется, что на старых фото есть какая-то грусть в глазах, а сейчас вы просто светитесь", "Вы не сильно изменились", - отреагировали на фото фолловеры.