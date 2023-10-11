"Не боюсь перемен": креативный образ Мадины Садвакасовой оценили фанаты

44-летняя казахстанская певица Мадина Садвакасова представила новый креативный образ, который не мог оставить равнодушными ее фанатов в соцсети, передает NUR.KZ.

"Я одна из тех, кто не боится перемен. Я знаю, что если годами монотонно существовать, то никаких перемен и новостей в твоей жизни не будет. В любом случае, важно, что я попробовала", - отметила она.

Мадина запечатлелась в креативном образе и собрала комплименты в Instagram, где и опубликовала фото.

"Спасибо вам за то, что шагаете в ногу со временем и радуете нас своим творчеством", "Символ красоты", "У вас чистая душа, вы очень добрая", "Мадонна", "Очень красиво", "Прекрасно", - отреагировали подписчики на новый образ певицы.