"Прикрывайте, девушки, тело": Say Mo в соблазнительном платье выслушала наставления моралистов
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Казахстанская певица Say Mo показала в соцсети новые фото из Грузии, где сейчас отдыхает. Однако ее аутфит вызвал неоднозначную реакцию подписчиков, передает NUR.KZ.
На фото девушка запечатлелась в облегающем белом платье с глубоким декольте. Наряд подчеркнул ее фигуру, а фото передали отличное настроение певицы. Фанаты тут же отреагировали на снимки.
"Какая красивая", "Лучшая", "Просто огонь, мать", "Неземная красота", "Восхитительна", "Хороша", "Платья вам идут", "Как Карди Би", "Она красивая девочка и я ее люблю, уважаю ее красоту", "Попробуй пройди мимо", - написали они.
Но не промолчали и моралисты, высказав свое мнение в комментариях.
"Эх, той Say Mo, которая была раньше, уже нет", "Прикрывате, девушки, свое тело, чтобы не попасть в ад", "Абсолютно другая. Где та миленькая девочка?" - гласят комментарии.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2039128-prikryvayte-devushki-telo-say-mo-v-soblaznitelnom-plate-vyslushala-nastavleniya-moralistov/