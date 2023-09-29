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"Пантера": блогер-миллионник Мария Погребняк примерила пикантный аутфит

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Мария Погребняк
Мария Погребняк. Фото: instagram.com/mariapoga_

Российский блогер-миллионник, участница шоу "Новые звезды в Африке" Мария Погребняк снялась в пикантной фотосессии. Новые фото инстадива разместила в Instagram, передает NUR.KZ.

Дерзкий аутфит Марии высоко оценили ее подписчики. Их у нее больше 2,6 млн в Instagram. Кожаный наряд инстадивы позволил ей продемонстрировать длинные ноги. Оригинальная обувь дополнила впечатляющий образ.

"Пантера", "Кошечка", "Какое классное первое фото! Нет ощущения, что это студия. Просто нереальная атмосфера", "Роскошная! Безумно прекрасная! Так держать, Мария", "Вау, какие босоножки!" - гласят отзывы под фото экс-супруги футболиста Павла Погребняка.

Как сообщило информагентство "РИА Новости", в начале сентября Мария и Павел Погребняк официально развелись после 17 лет брака. У экс-супругов трое сыновей - Павел, Артем и Алексей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2038806-pantera-bloger-millionnik-mariya-pogrebnyak-primerila-pikantnyy-autfit/

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