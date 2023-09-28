Дочь загадочно погибшей звезды Болливуда Шридеви очаровала фанатов новыми фото

Молодая актриса Болливуда Джанви Капур, дочь известной и загадочно погибшей кинозвезды Шридеви, очаровала своих фанатов в Instagram свежими фото, передает NUR.KZ.

Джанви разместила в карусели несколько фото, на которых запечатлелась в легком летнем платьице, а также стоя на берегу моря на закате. Можно увидеть также как девушка наблюдает за синей гладью, находясь на водной прогулке на яхте.

"Ешь, молись, люби", - подписала Джанви снимки.

26-летняя индийская актриса услышала в свой адрес комплименты. Многие фанаты считают, что она похожа на свою красавицу-маму.

"Королева моей мечты", "Красавица", "Такое прекрасное зрелище", "Как романтично", "Первая среди лучших", - написали фолловеры.

Отметим, что смерть матери Джанви Капур, 54-летней звезды Болливуда Шридеви, стала шокирующей для фанатов со всего мира.

Она умерла в феврале 2018 года в Дубае, куда приехала на свадьбу племянника. Шридеви нашел мертвой в ванной комнате отеля ее супруг, кинопродюсер Бони Капур.

Согласно судебно-медицинскому отчету дубайской полиции, смерть актрисы наступила в результате случайного утопления после потери сознания, сообщило издание The National.

Аккаунт актрисы в Instagram не удален. У нее остался миллион подписчиков.