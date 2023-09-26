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"С возрастом становится все краше": "дочь" султана Сулеймана появилась в мини-платье

Опубликовано:

Пелин Карахан
Пелин Карахан. Фото: instagram.com/pelinkarahan

Турецкая актриса Пелин Карахан, сыгравшая Михримах-султан в сериале "Великолепный век", появилась в эффектном мини-платье перед фанатами в Instagram, передает NUR.KZ.

"Дочь султана Сулеймана" появилась в маленьком черном платье с открытыми плечами. На черно-белых фото актриса стоит у окна, за которым открывается чудесный пейзаж. Волнистые светлые волосы Пелин украшает черный бант.

Фанаты со всего мира не поскупились на теплые слова в комментариях в адрес 38-летней красавице.

"Женщина, которая с возрастом становится все краше", "Для меня она навсегда останется Михримах-султан", "Вы очень красивая, госпожа Пелин", "Такая утонченная", "Она красивая, успешная актриса и мать", "Абсолютная королева", "Вы просто красавица", - гласят комментарии фолловеров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2038164-s-vozrastom-stanovitsya-vse-krashe-doch-sultana-suleymana-poyavilas-v-mini-plate/

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