"И продувает, и удобно": Али Окапов в резиновых шлепанцах развеселил фанатов (видео)

Казахстанский певец Али Окапов рассказал, что записал новый трек с AYREE. Он поделился рабочими съемками с фотосессии, но некоторых пользователей соцсети позабавила обувь исполнителя, передает NUR.KZ.

"Отсняли фотосет для обложки нашего нового трека Asygamyn c AYREE! Я и так не мастер фотосессий, а тут еще и надо в упор смотреть в глаза подруге, которую лет 20 знаешь.

В общем, трек готов, а пока ждем ваше мнение, как думаете, песня будет медленной или быстрой? И о чем она будет? Первый, кто угадает, тот будет молодец", - написал Али.

Фанаты заявили, что с нетерпением будут ждать премьеры трека. Но некоторые разглядели, что на видео артист позирует в сланцах.

"На ногах резиновые тапочки можно заметить, если приглядеться", "Ноги замерзнут", "Убила просто твоя обувь", "Тапочки - топ", "Как бы все теперь сланцы не надели, подумают, что модно, а на дворе почти зима уже", - повеселились подписчики.

"Сланцы с носками - это вообще кайф. И продувает, и удобно", - посмеялся Али вместе с комментаторами.