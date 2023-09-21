"Нелегко быть человеком сцены": Мадина Садвакасова представила креативный образ (видео)

Певица Мадина Садвакасова поделилась в соцсети рабочими кадрами со съемок новой фотосессии. Необычный образ артистки вызвал неоднозначную реакцию в Казнете, передает NUR.KZ.

Мадина Садвакасова не устает удивлять поклонников, она не боится экспериментов. На этот раз фолловеров ожидает креативная фотосессия, рабочими кадрами артистка поделилась в ленте.

"Казахская Мэрилин Монро", "Зена - королева воинов", "Очень красивая, токсичные комментаторы, завидуйте молча", "Лучше Арианы Гранде", "Огонь, где пожарные!", "Нелегко быть человеком сцены", "Уау, да это просто шик", - отреагировали верные фанаты.

Но нашлись и те, кому образ не понравился.

"Ужасный образ", "Не знает уже, что делать", "Молодым, может быть, и подошло бы", "Сколько раз посмотрела, все равно не поняла", - написали комментаторы.