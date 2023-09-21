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"Нелегко быть человеком сцены": Мадина Садвакасова представила креативный образ (видео)

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Мадина Садвакасова
Мадина Садвакасова. Фото: instagram.com/sadvakasovamadina

Певица Мадина Садвакасова поделилась в соцсети рабочими кадрами со съемок новой фотосессии. Необычный образ артистки вызвал неоднозначную реакцию в Казнете, передает NUR.KZ.

Мадина Садвакасова не устает удивлять поклонников, она не боится экспериментов. На этот раз фолловеров ожидает креативная фотосессия, рабочими кадрами артистка поделилась в ленте.

"Казахская Мэрилин Монро", "Зена - королева воинов", "Очень красивая, токсичные комментаторы, завидуйте молча", "Лучше Арианы Гранде", "Огонь, где пожарные!", "Нелегко быть человеком сцены", "Уау, да это просто шик", - отреагировали верные фанаты.

Но нашлись и те, кому образ не понравился.

"Ужасный образ", "Не знает уже, что делать", "Молодым, может быть, и подошло бы", "Сколько раз посмотрела, все равно не поняла", - написали комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2037531-nelegko-byt-chelovekom-stseny-madina-sadvakasova-predstavila-kreativnyy-obraz-video/

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