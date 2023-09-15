"Не смогу заснуть": "Мисс Вселенная-2015" в обтягивающем комбинезоне очаровала фанатов

Обладательница титула "Мисс Вселенная-2015", филиппинская актриса и модель Пиа Вуртцбах показала новое фото в Instagram и вызвала восхищение подписчиков, передает NUR.KZ.

Пиа разместила фото в черном комбинезоне, который подчеркнул ее стройную фигуру и длинные ноги.

Модель не стала применять броские украшения, а лишь дополнила образ маленькими сережками и браслетом.

Минимальный макияж в нюдовых тонах сделал ее еще краше и естественнее. Фолловеры оценили фото.

"Такая сексуальная, но в то же время стильная", "Я собирался спать, но теперь не смогу заснуть", "Потрясающая королева", "Красавица", "Лицо, тело - все убийственно горячо", "Вау, девочка, мокрые волосы, зачесанные назад, тебе очень идут", "Чудесная", "Волшебная", - отреагировали верные поклонники королевы красоты.