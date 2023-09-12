"Никаких родственных связей нет": нашлись двойники Кайрата Нуртаса и Торегали Тореали

Нашлись двойники известных казахстанских певцов Кайрата Нуртаса и Торегали Тореали. Асанали Сейтказы и Нурахмет Махсут стали гостями программы "Астарлы ақиқат" и рассказали о себе.

Асанали и Нурахмет внешне очень похожи на звезд казахстанского шоу-бизнеса Кайрата Нуртаса и Торегали Тореали. Парни выступают на различных мероприятиях.

Их популярность растет с каждым днем, а началось все с того, что молодые люди начали вместе выступать и радовать публику. Асанали Сейтказы родом из Жамбылской области, а Нурахмет Махсут - из Алматы. Они рассказали, как познакомились друг с другом.

"Я сидел в стриме и мои подписчики написали мне, что есть один парень, который очень похож на Торегали, подписчики попросили, чтобы я сыграл с ним в батл. А ему оказывается тоже писали обо мне. Так мы и познакомились. Затем узнали друг друга получше и стали друзьями", - рассказал Асанали, которого еще в детстве начали путать с Кайратом Нуртасом.

О схожести с певцом Асанали говорили не только родственники, но и учителя в школе.

"Мне говорили, что у нас похожи глаза. Никаких родственных связей с Кайратом у меня нет и даже не видел его вживую", - признается Асанали.

Двойник Торегали отметил, что его мама - большая поклонница Торегали.

"3-4 года назад заметил, что похож на него, когда отпустил бороду. Люди начали говорить о нашей схожести. Моя мама любит песни Торегали. Она называет меня ласково "мой Тореш", - рассказал Нурахмет.

Парни заверили, что даже родители путают их со звездами, увидев в соцсетях. Молодые люди рассказали, что выступают на свадьбах, но не под фонограмму известных певцов, а поют своими голосами.