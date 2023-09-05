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"Влюбился в эту прекрасную женщину": экс-подруга Керема Бюрсина появилась в пикантном топе

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Мехтап Алгюль
Мехтап Алгюль. Фото: instagram.com/mehtapalgul

Турецкий блогер Мехтап Алгюль, у которой был роман с популярным актером Керемом Бюрсином, примерила пикантный наряд. Новые фотографии появились в ее Instagram, передает NUR.KZ.

Привлекательная блондинка появилась в джинсовом коротком топе с экстремальным декольте и приталенной юбке-карандаше.

Фото экс-возлюбленной звезды сериала "Постучись в мою дверь" набрало за короткое время несколько тысяч лайков. Фанаты высказали свое восхищение инстадиве в комментариях.

"Вы не имеете права так поступать с нами!", "Нет лучше тебя", "Моя принцесса", "Мой цветок", "Какая красота", "Я в очередной раз влюбился в эту прекрасную женщину", "Мое сердце", - отреагировали фанаты.

Ранее мы писали, что экс-возлюбленная Керема Бюрсина выложила фото в соблазнительном платье.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2035328-vlyubilsya-v-etu-prekrasnuyu-zhenschinu-eks-podruga-kerema-byursina-poyavilas-v-pikantnom-tope/

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