Звезда турецкого сериала "Зимородок" появилась на обложке глянцевого журнала

Берил Позам. Фото: instagram.com/berilpozam

27-летняя турецкая актриса Берил Позам, известная зрителям по сериалу "Зимородок", украсила обложку сентябрьского выпуска глянцевого журнала MAG, передает NUR.KZ.

Берил Позам сыграла Суну - сестру главной героини популярного сериала "Зимородок", второго сезона которого ждут с нетерпением зрители.

Любители турецких сериалов сопереживали красавице Суне и ее возлюбленному Абидину, которые не смогли соединить свои судьбы в первом сезоне сериала. Суну насильно выдали замуж за нелюбимого.

Берил Позам убедительно сыграла свою роль и стала любимицей многих зрителей. Фото девушки украсило обложку глянца.

"Что мне сделать, чтобы получить это фото?", "Моя красавица", "Суна", "Что за красотка, икона", "Моя королева", "Будет ли Суна в новом сезоне?", "Так горяча", - написали фанаты в Instagram.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2034947-zvezda-turetskogo-seriala-zimorodok-poyavilas-na-oblozhke-glyantsevogo-zhurnala/