"Солнечная девушка": Лиза Арзамасова поделилась ярким фото

Лиза Арзамасова. Фото: instagram.com/liza_arzamasova

28-летняя российская актриса Лиза Арзамасова, полюбившаяся зрителям по сериалу "Папины дочки", порадовала фанатов в соцсети новым красочным снимком, передает NUR.KZ.

"Август - всегда жадина", - написала она.

На ярком фото, которое актриса разместила в ленте, она запечатлелась в летнем наряде сидя на каменной лестнице. Пользователи Сети назвали ее солнечной девушкой.

"Точно подмечено, Лизонька! Фото супер! Догадываюсь, кто фотограф", "Солнечная девушка Лиза", "Такая молодая и очень красивая", "Моя королева", "Красота! А что это за место такое чудесное?", "Ну если это сарказм и юмор, то я согласен! Август щедр и добр, как дедушка с бабушкой! Щедрее только осень!", "Вау, глаз не оторвать!" - гласят комментарии под постом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2033487-solnechnaya-devushka-liza-arzamasova-podelilas-yarkim-foto/