"Потрясающая фигура": жена Александра Реввы впечатлила фанатов снимком у моря

Анжелика Ревва. Фото: instagram.com/angelikarevva

Супруга актера, шоумена и телеведущего Александра Реввы восхитила свих подписчиков в соцсети пляжным образом. Анжелика Ревва продемонстрировала фигуру в купальнике, передает NUR.KZ.

"Жаль, что просле августа не июнь", - написала Анжелика, опубликовав фото с пляжа.

Фанаты тут же прокомментировали яркое фото, которое их очень впечатлило. Они оценили и ее фигуру, и купальник, и бронзовый загар, не скупясь на комплименты.

"Фея, сошедшая с облака. Невероятно красивая", "Золотая рыбка", "Весна и осень тоже красивы по-своему", "Космос", "Обалденный купальник", "Какая красота", "Огонь", "Восхитительная", "Потрясающая фигура у вас", "Вот это богиня", "Русалочка такая", "Где же ваш Тритон?", "Вот это загар!", "Вы как с обложки", - прокомментировали пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2033345-potryasayuschaya-figura-zhena-aleksandra-revvy-vpechatlila-fanatov-snimkom-u-morya/