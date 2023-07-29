Легендарная группа Black Eyed Peas выступила во второй день фестиваля "Азия Дауысы" (фото, видео)

Black Eyed Peas на фестивале "Азия Дауысы", 29 июля. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На высокогорном ледовом катке Медео после 19-летнего перерыва вот уже второй день проходит культовый Международный музыкальный фестиваль "Азия Дауысы". Сегодня, 29 июля перед зрителями выступил главный хедлайнер мероприятия - группа Black Eyed Peas. О том, как прошел фестиваль, читайте в материале NUR.KZ.

Долгожданное возвращение фестиваля "Азия Дауысы" в Алматы принесло множество радостных эмоций горожанам. Даже спустя 19 лет, зрители до сих пор с теплом вспоминают, как "Азия Дауысы" приковывал к себе внимание всего мира и создал дух культурного обмена среди людей разных стран и национальностей.

Фестиваль "Азия Дауысы". 29 июля. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"В конце 1990-х – начале 2000-х я работала стажером в "Азия Дауысы" и сотрудником телерадиокорпорации "Шахар". Сегодняшний день можно назвать путешествием в детство. Там я делала репортажи, брала интервью у многих известных людей с диктофоном в руке. Вот почему "Азия Дауысы" вызывает у меня большую ностальгию. Даже спустя годы, я думаю, что мы переживаем исторический период. Я слышала, что "Азия Дауысы" в этом году проходит в формате фестиваля, а в дальнейшем будет в формате международного конкурса. Это очень радостная весть", — говорит известная телеведущая и журналист Ляйла Султанкызы, которая специально приехала на сегодняшний фестиваль.

Ляйла Султанкызы на фестивале "Азия Дауысы". 29 июля. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Среди зрителей на фестивале были не только алматинцы, но и граждане других стран. Девушка по имени Наталья, приехавшая из России, поделилась своими впечатлениями:

"Сегодня я испытываю только самые положительные эмоции. Мы приехали из России, из Екатеринбурга, чтобы увидеть концерт и попутешествовать. Побывать в Алматы на Шымбулаке, хотя мы здесь уже были. Мы приехали как гости группы", - говорит Наталья.

Наталья на фестивале "Азия Дауысы". 29 июля. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Все с нетерпением ждали выступления главного хедлайнера мероприятия – группы Black Eyed Peas.

Фестиваль "Азия Дауысы". 29 июля. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Группа вышла на сцену примерно в полдесятого вечера.

Black Eyed Peas на фестивале "Азия Дауысы", 29 июля. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Black Eyed Peas — легендарная американская хип-хоп-группа, которая считается одной из самых продаваемых групп всех времён. Группа состоит из рэперов will.i.am, apl.de.ap, Taboo и певицы J. Rey Soul.

Black Eyed Peas на фестивале "Азия Дауысы", 29 июля. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Black Eyed Peas на фестивале "Азия Дауысы", 29 июля. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Тем временем отечественные звезды, которые выступили еще вчера на фестивале "Азия Дауысы", охотно делились фотографиями и видео в своих социальных сетях.

Завтра будет заключительный день фестиваля, где выступят легенды "Азия Дауысы". Зрителей ждут выступления хедлайнеров – Secret Service и ЯЛЛА и шоу звезд Центральной Азии. Среди них есть Роза Рымбаева, Нагима Ескалиева, Жылдыз Осмоналиева, Жамиля Серкебаева, Медеу Арынбаев и многие другие звезды. Также в этот день организуют грандиозный фейерверк.

Black Eyed Peas на фестивале "Азия Дауысы", 29 июля. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Перед зрителями выступят не только легенды, но и подрастающее поколение – лауреаты детского и взрослого конкурса "Жас Канат", прошедшего в июне в Алматы.

Стоит отметить, что фестиваль всегда привлекал аудиторию тем, что в завершающий день перед зрителями выступали мировые звезды. В разные годы хэдлайнерами фестиваля были знаменитости мирового уровня, такие как Captain Jack, Modern Talking, Митхун Чакраборти, Стинг, Тото Кутуньо, Патрисия Каас, Space, Eruption, Сьюзи Кватро, "Ялла" и другие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2030552-legendarnaya-gruppa-black-eyed-peas-vystupila-vo-vtoroy-den-festivalya-aziya-dauysy-foto-video/