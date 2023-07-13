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Улетевшая во Вьетнам Мадина Садвакасова показала фото с пляжа без макияжа и фильтров

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Мадина Садвакасова
Мадина Садвакасова. Фото: instagram.com/sadvakasovamadina

Отдыхающая во Вьетнаме Мадина Садвакасова поделилась в Instagram честным фото, показав себя без фильтров и макияжа. Фанаты отметили, что она имеет естественную красоту, передает NUR.KZ.

"Нет постановки. Нет фильтра. Макияжа нет. Но я счастлива. И без них можно прожить, оказывается", - написала Мадина, опубликовав честное фото с пляжа во Вьетнаме, куда отправилась отдыхать с семьей - мужем и сыном.

43-летняя певица достаточно легко относится к критике в Сети, однако на этот раз моралистов в числе комментаторов не оказалось. Фанаты отметили, что Мадина прекрасна и без макияжа.

"Не нужны вам ни фильтры, ни макияж. Вас можно смело назвать эталоном красоты", "Место счастья для женщины - это ее семья, будь счастлива", "Классно", "Красавица", - отметили фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2028545-uletevshaya-vo-vetnam-madina-sadvakasova-pokazala-foto-s-plyazha-bez-makiyazha-i-filtrov/

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