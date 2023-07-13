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"Женщина-огонь": Асель Аскар представила волнующий образ

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Асель Аскар
Асель Аскар. Фото: instagram.com/assel.askar

Блогер и актриса Асель Аскар представила волнующий образ на суд своих подписчиков в Instagram. Асель в соблазнительном наряде собрала искренние комплименты фанатов, передает NUR.KZ.

"На какой фотографии мои подлинные эмоции?" - спросила блогер своих подписчиков, разместив в карусели ряд снимков, на которых снялась в пикантном образе.

Фанаты тут же отреагировали на публикацию, отметив, что у Асель давно уже не было подобных фотосессий. Они назвали ее идеальной женщиной.

"Женщина-огонь", "Великолепная", "Аселя, у вас такие женщины красивые в роду. Ваша мама, ваша ажешка, вам нужно родить дочь, чтобы продолжился ваш красивый женский род. Конечно, от достойного мужчины", "Супер, я так хочу с вами познакомиться", "Наконец-то вернулись фотосессии в вашем прежнем стиле", "Очень красиво", - отметили подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2028449-zhenschina-ogon-asel-askar-predstavila-volnuyuschiy-obraz/

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