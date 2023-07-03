"Ах, какие ножки!": 55-летняя Ольга Кабо поделилась пляжными фото

Ольга Кабо. Фото: instagram.com/kabo_olga

55-летняя российская актриса и певица Ольга Кабо, отдохнувшая в Сочи, показала в соцсети пляжные фото. Артистка отметила, что отдых на море наполнил ее энергией, передает NUR.KZ.

Актриса поделилась фото, на котором позирует у моря в купальнике и пляжной накидке, Ольга дополнила образ шляпкой и солнцезащитными очками.

"Это был вдохновенный отдых. Спасибо, море, спасибо, солнце! Мы улетаем с расправленными крыльями, заряженные силой и энергией! До новых встреч!" - подписала она фото.

"Прекрасно выглядите! Отдых пошел на пользу! С возвращением в родные края!", "Так приятно видеть вас такой отдохнувшей, ждем ваших новых образов", "Просто шикарная женщина", "Суперфото", "Вне времени, вне конкуренции", "Ольга, что за "безобразие"?! Вы стареть совсем не собираетесь?", "Ах, какие ножки!" - отметили подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2027256-ah-kakie-nozhki-55-letnyaya-olga-kabo-podelilas-plyazhnymi-foto/