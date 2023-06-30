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"Бессовестно красивая": звезда сериала "Бригада" поразила фигурой в эффектном платье

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Екатерина Гусева
Екатерина Гусева. Фото: instagram.com/_ekaterinaguseva_

46-летняя российская актриса Екатерина Гусева разместила в Instagram-аккаунте фото в алом платье, подчеркнувшем ее отличную фигуру. Фанаты отметили, что любят актрису за талант и обаяние, передает NUR.KZ.

Звезда сериала "Бригада" может дать фору юным красавицам - у нее стройная фигура и очаровательная улыбка.

Новое фото Екатерины не могли не оценить почитатели ее таланта. Отметим, что в копилке заслуженной артистки России множество интересных фильмов и спектаклей.

"Ее величество женственность! Спасибо за пример красоты, нежности", "Бессовестно красивая", "Красавица и умница. Обожаю вас", "Слова не нужны", "Восхищаюсь этой женщиной","Ох как красиво! Ну вот только бы чуточку больше света, всей красотой насладиться", "Мой идеал женственности", - написали пользователи Сети.

Фанаты не устают говорить, что актриса, снявшаяся больше 20 лет назад в культовом сериале "Бригада", с тех пор совсем не изменилась. Она по-прежнему хороша собой и заставляет биться сердца поклонников все чаще.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2027017-bessovestno-krasivaya-zvezda-seriala-brigada-porazila-figuroy-v-effektnom-plate/

Автор: Салтанат Шорай
"Бессовестно красивая": звезда сериала "Бригада" поразила фигурой в эффектном платье

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