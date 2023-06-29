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34-летняя Мария Погребняк покрасовалась в латексном мини-платье

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Мария Погребняк
Мария Погребняк. Фото: instagram.com/mariapoga_

Российский блогер-миллионник, участница шоу "Новые звезды в Африке" Мария Погребняк разместила в Instagram жаркую фотосессию, снявшись в коротком латексном платье, передает NUR.KZ.

34-летняя Мария взбудоражила свою читательскую аудиторию в соцсети, появившись в красном латексном мини-платье.

Наряд акцентировал внимание на ее пышной груди и стройных ногах. Жаркие фото тут же оценили фолловеры. В Instagram у Погребняк 2,6 млн подписчиков.

"Каждый сам пишет свою судьбу. Люди так много говорят о судьбе лишь потому, что чувствуют себя беспомощными. Свою судьбу можно сознательно создавать, все зависит только исключительно от вас", - написала она мотивирующие строки.

"Мария - красотка, как всегда", "Безупречная просто, не оторвать глаз", "Красивая", "Нереальная", - отреагировали фолловеры на фото.

Отметим, что Мария и футболист Павел Погребняк не так давно развелись. В беседе с Woman.ru Мария отметила, что развод не стал ударом для их семьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2026732-34-letnyaya-mariya-pogrebnyak-pokrasovalas-v-lateksnom-mini-plate/

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