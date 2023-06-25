"Вингардиум левиоса": наряд звезды "Гарри Поттера" Эммы Уотсон удивил фанатов

Эмма Уотсон. Фото: Max Mumby/Indigo/Getty Images

Звезда фильмов о Гарри Поттере Эмма Уотсон удивила своих подписчиков необычным нарядом, который она выбрала для недавней фотосессии, передает NUR.KZ.

Исполнительница роли Гермионы в серии фильмов о мальчике-волшебнике поделилась в своем Instagram-аккаунте новыми снимками.

33-летняя актриса предстала вместе со своим младшим братом Алексом Уотсоном.

Звезда снялась в асимметричном голубом мини-платье со складками и без бретелей. При этом верхняя часть наряда поднималась над грудью знаменитости, создавая иллюзию того, что одежда парит в воздухе.

Поклонники Уотсон были удивлены необычным нарядом - платье произвело эффект на фанатов Гермионы.

"Платье выглядит так, словно оно парит", "Как наряд держится на теле? Висит на ушах?", "На нем написано: "Вингардиум левиоса", "Самое хогвартсовское платье в мире", - писали они.

По данным IMDb, Эмма Уотсон родилась в Париже в семье британских юристов, но очень скоро со своей семьей перебралась в Оксфордшир на юге Англии.

С шести лет девочка мечтала стать актрисой, она обучалась в оксфордском филиале театральной школы Stagecoach Theatre Arts, играла в постановках и школьных спектаклях.

Во время кастинга на первый фильм о Гарри Поттере агенты нашли Эмму через ее театрального преподавателя. Ей пришлось пройти восемь прослушиваний, чтобы получить роль юной волшебницы.

Фильм стал для нее дебютом в кино, который сразу же принес девочке мировую известность. Работа над всей франшизой длилась в течение 10 лет.

После Уотсон продолжила карьеру в кино и снялась в ряде картин именитых режиссеров.

Помимо актерской карьеры, Эмма является послом доброй воли ООН, пропагандируя гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2025700-vingardium-leviosa-naryad-zvezdy-garri-pottera-emmy-uotson-udivil-fanatov/