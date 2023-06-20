Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Мое вечное вдохновение": Николь Шерзингер показала пышный бюст в эффектном аутфите

Опубликовано:

Николь Шерзингер
Николь Шерзингер. Фото: instagram.com/nicolescherzinger

44-летняя американская R&B-исполнительница, актриса и фотомодель Николь Шерзингер впечатлила фанатов в соцсети эффектным аутфитом с глубоким декольте, передает NUR.KZ.

Экс-солистка группы The Pussycat Dolls появилась в эффектном белом костюме. Топ на тонких бретелях акцентировал внимание на пышном бюсте, образ роковой брюнетки был дополнен ярко-алой помадой и стильными украшениями.

В свой адрес Николь получила массу лестных слов от фанатов, которые восхитились фигурой и красотой 44-летней знаменитости.

"Мое вечное вдохновение", "Великолепная малышка", "Королева", "У тебя шикарная улыбка", "Как красиво", "Ты крутая", "Всегда великолепна", "Выглядишь сногсшибательно, красивый костюм", "Дива", "Горяча", - отметили фолловеры.

Ранее Николь Шерзингер покорила фанатов фото в бикини.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2025527-moe-vechnoe-vdohnovenie-nikol-sherzinger-pokazala-pyshnyy-byust-v-effektnom-autfite/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.