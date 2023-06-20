"Мое вечное вдохновение": Николь Шерзингер показала пышный бюст в эффектном аутфите

Николь Шерзингер. Фото: instagram.com/nicolescherzinger

44-летняя американская R&B-исполнительница, актриса и фотомодель Николь Шерзингер впечатлила фанатов в соцсети эффектным аутфитом с глубоким декольте, передает NUR.KZ.

Экс-солистка группы The Pussycat Dolls появилась в эффектном белом костюме. Топ на тонких бретелях акцентировал внимание на пышном бюсте, образ роковой брюнетки был дополнен ярко-алой помадой и стильными украшениями.

В свой адрес Николь получила массу лестных слов от фанатов, которые восхитились фигурой и красотой 44-летней знаменитости.

"Мое вечное вдохновение", "Великолепная малышка", "Королева", "У тебя шикарная улыбка", "Как красиво", "Ты крутая", "Всегда великолепна", "Выглядишь сногсшибательно, красивый костюм", "Дива", "Горяча", - отметили фолловеры.

Ранее Николь Шерзингер покорила фанатов фото в бикини.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2025527-moe-vechnoe-vdohnovenie-nikol-sherzinger-pokazala-pyshnyy-byust-v-effektnom-autfite/